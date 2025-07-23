Собянин рассказал, как участники московских ярмарок помогают бойцам СВО

Каждый 10-й фермер московских ярмарок помогает участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых территорий РФ, они отправили более 250 тонн продукции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские предприниматели собрали тонны гумпомощи для участников СВО

По его словам, Cергей из Тульской области передаёт окопные свечи и сухой душ, а также организовывает сбор средств. Майя каждый месяц отправляет машину с продуктами, а фермер Мирон из Брянской области передает выращенные им овощи и фрукты.

Собянин указал, что столичные организации культуры собрали свыше 165 тонн гуманитарной помощи, а культбригада Москонцерта провела более тысячи выступлений для военнослужащих и жителей новых регионов.

«Каждое дело, каждая посылка, каждое выступление бесценны. Я благодарен всем, кто не остается в стороне», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва начала оказывать системную поддержку семьям горожан, которые участвуют в спецоперации, с октября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСергей СобянинЯрмаркиМосква

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