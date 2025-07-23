Собянин рассказал, как участники московских ярмарок помогают бойцам СВО

По его словам, Cергей из Тульской области передаёт окопные свечи и сухой душ, а также организовывает сбор средств. Майя каждый месяц отправляет машину с продуктами, а фермер Мирон из Брянской области передает выращенные им овощи и фрукты.

Собянин указал, что столичные организации культуры собрали свыше 165 тонн гуманитарной помощи, а культбригада Москонцерта провела более тысячи выступлений для военнослужащих и жителей новых регионов.

«Каждое дело, каждая посылка, каждое выступление бесценны. Я благодарен всем, кто не остается в стороне», — заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что Москва начала оказывать системную поддержку семьям горожан, которые участвуют в спецоперации, с октября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

