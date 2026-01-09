Собянин рассказал, как столичные предприниматели помогают участникам СВО
Неравнодушные московские предприниматели за 2025 год собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) более свыше 120 тонн гуманитарных грузов с продуктами и готовыми обедами. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что также предприниматели Москвы передали 130 тонн собственной продукции, 135 тысяч консервов, более 250 тонн одежды и 115 тысяч единиц средств личной гигиены, а также 60 тысяч единиц различной техники.
«В помощь бойцам уходят целые колонны автомобилей... многие автосервисы помогают с ремонтом техники. Владельцы мастерских даже ездят на фронт и делают всё на месте», - написал градоначальник.
Мэр добавил, что благодаря сотрудничеству с волонтёрами предприниматели всегда в курсе, что бойцам «необходимо прямо сейчас».
Ранее Собянин заявил, что за 2022-2025 годы усилиями московских специалистов в Луганске и Донецке были восстановлены 2 491 сооружение и здание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
