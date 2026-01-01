Собянин напомнил, как передать помощь бойцам СВО и жителям новых регионов

В Москве в штабе «Москва помогает» и в павильоне «Фабрика подарков» можно отправить помощь бойцам СВО и жителям новых территорий. Об этом в своем блоге написал столичный мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что 15 штабов в городе принимают одежду, продукты длительного хранения и средства личной гигиены. Собянин отметил, что в центрах также можно передать постельное белье, бытовую технику и корма для животных.

Всего в штабах по сбору гумпомощи и павильонах «Фабрика подарков» работают более 18 тысяч волонтеров, уточнил мэр. С 2022 год в проекте «Москва помогает» собрали свыше 4,9 млн единиц необходимых вещей.

Фестивальные площадки «Московских сезонов» тоже стали центрами сбора подарков для детей из новых регионов, участников СВО и бездомных животных из приютов. Летом, на них собрали более 16 тысяч подарков.

Собянин добавил, что в период новогодних праздников и до 28 февраля более чем на 30 фестивальных площадках будут работать павильоны «Фабрика подарков». Для участников СВО принимают мужские подарочные наборы и теплые вещи.