Собянин рассказал, как Социальное казначейство упростило получение льгот

Социальное казначейство помогает оформить выплаты и льготы более чем 5 млн человек в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале.

В столице почти два года работает первый в России единый центр по предоставлению мер социальной поддержки.

«В рамках одного учреждения осуществляется полный цикл обработки заявлений — от подачи на портале mos.ru до присвоения льготных статусов, оформления удостоверений и назначения выплат», — указал мэр.

Появление социального казначейства существенно упростило оформление мер соцподдержки москвичей. Более ста видов выплат, компенсаций и льгот — практически все социально значимые услуги — перевели в электронный вид, они доступны круглосуточно в один клик. Ежедневно обрабатывается около 10 тысяч обращений.

Ключевой элемент работы казначейства - единая информационная система, позволяющая качественно и оперативно обрабатывать заявления горожан. Подтверждение о выплате либо льготном статусе поступает в личный кабинет заявителя на mos.ru. Сроки рассмотрения обращений сократились с 8 до 6 рабочих дней, а сроки зачисления средств на счета — с пяти до двух.

Самой востребованной услугой Социального казначейства в уходящем году стало назначение городских мер поддержки семьям с детьми. Более 400 тысяч детей из многодетных семей и ребят с особенностями здоровья получили компенсацию на приобретение школьной формы в беззаявительном порядке, более 80 тысяч семей - единовременную компенсацию при рождении ребенка, свыше 30 тысяч женщин - единовременную выплату при постановке на учет по беременности до 20-й недели. Кроме того, статус многодетной семьи впервые присвоили 11 тысячам семей и продлили 10 тысячам. Собянин поручил продолжить совершенствование системы социальной помощи горожанам.

Важная часть системы соцподдержки - предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Их получают около 2,5 млн москвичей. С 1 июля в состав казначейства вошел Городской центр жилищных субсидий, в процесс назначения субсидий внедрили искусственный интеллект. На этапе подачи заявления система анализирует документы, выявляет ошибки и отсутствующие сведения. В течение часа горожане получают уведомление о статусе обращения и рекомендации по корректировке документов. Этот опыт продолжат распространять на другие социальные услуги.

Также в Москве доступен сервис «Не выходя из дома», позволяющий дистанционно получить консультацию специалиста Социального казначейства в среднем за 15 минут. Операторы контакт-центра принимают свыше трех тысяч обращений ежедневно. Пообщаться со специалистом в режиме видеосвязи можно на портале mos.ru. Кроме того, для слабослышащих москвичей ежедневно с 09:00 до 21:00 работает сервис «Говори руками». Свое обращение можно направить в мессенджере «Телеграм», по электронной почте либо в соцсети «ВКонтакте». В 2025 году контакт-центр стал победителем в номинации «Лучший новый контакт-центр» ежегодного конкурса профессионального мастерства «CCGuru Awards | Хрустальная гарнитура». Он также стал одним из лауреатов в номинациях «Самая эффективная программа стратегической трансформации» и «Услуги для населения». Социальное казначейство стало лауреатом премии «Компания | Персона года» в номинации «Социальный проект».

Модель предоставления гражданам мер социальной поддержки в Москве признали уникальной в масштабах страны, работа казначейства становится ориентиром для других субъектов РФ. Столица делится с другими регионами передовыми практиками, для обмена опытом учреждение посетили представители 73 субъектов страны.

