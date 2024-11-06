Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

Столичные реставраторы возвращают первозданный облик историческим зданиям Москвы, особенное внимание всегда уделяется деталям, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Например, сейчас специалисты восстанавливают световые фонари Концертного зала имени Чайковского. Также мастера работают сейчас с фасадами особняка Коробковой на Пятницкой улице. Комплексная реставрация здания завершилась в 2015 году, пришло время немного обновить здание.

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По словам главы города, четверть памятников архитектуры Москвы были отреставрированы за последние 13 лет. Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры.

С начала года работы завершили более чем на 90 объектах. В частности, были отреставрированы одно из старейших зданий Арбата с Мемориальной квартирой поэта Александра Пушкина, фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. Специалисты завершают реставрацию фасадов в здании Саввинского подворья.

Также ведется восстановление водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы проводят по льготной программе «Один рубль за квадратный метр в год.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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