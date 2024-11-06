Собянин рассказал, как реставраторы сохраняют уникальные исторические здания

По словам главы города, четверть памятников архитектуры Москвы были отреставрированы за последние 13 лет. Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры.

С начала года работы завершили более чем на 90 объектах. В частности, были отреставрированы одно из старейших зданий Арбата с Мемориальной квартирой поэта Александра Пушкина, фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. Специалисты завершают реставрацию фасадов в здании Саввинского подворья.

Также ведется восстановление водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы проводят по льготной программе «Один рубль за квадратный метр в год.

