Еще 50 студентов из новых регионов прошли реставрационную практику в Москве
Студенты из Запорожской области и Луганской народной республики прошли практику в Москве в рамках программы повышения квалификации под руководством столичных экспертов: они приобрели практические навыки по реставрации памятников каменного и деревянного зодчества и лепного декора, а также поучаствовали во встрече с опытным архитектором, рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, специалисты ежегодно приводят в порядок более 200 памятников архитектуры и всегда охотно делятся своими знаниями с молодыми специалистами. Так, на протяжении двух недель 50 студентов в онлайн-формате знакомились с современными способами фиксации состояния памятников архитектуры и технологией их реставрации, а также изучали особенности российского законодательства об охране объектов культурного наследия. После этого они приехали в Москву для прохождения практической подготовки.
Заведующий отделением «Реставрация» колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Дмитрий Тузов отметил, что мастерские колледжа «26 КАДР» стали для студентов площадкой, где они смогли усовершенствовать свои практические навыки. По его словам, лучшие мастера учебного заведения поделились с начинающими профессионалами своими знаниями и опытом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru