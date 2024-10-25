Еще 50 студентов из новых регионов прошли реставрационную практику в Москве

По его словам, специалисты ежегодно приводят в порядок более 200 памятников архитектуры и всегда охотно делятся своими знаниями с молодыми специалистами. Так, на протяжении двух недель 50 студентов в онлайн-формате знакомились с современными способами фиксации состояния памятников архитектуры и технологией их реставрации, а также изучали особенности российского законодательства об охране объектов культурного наследия. После этого они приехали в Москву для прохождения практической подготовки.

Заведующий отделением «Реставрация» колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Дмитрий Тузов отметил, что мастерские колледжа «26 КАДР» стали для студентов площадкой, где они смогли усовершенствовать свои практические навыки. По его словам, лучшие мастера учебного заведения поделились с начинающими профессионалами своими знаниями и опытом.

