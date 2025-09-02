Собянин рассказал, как реновация делает районы Москвы современнее и комфортнее

Около 6,4 млн квадратных метров нового жилья появилось в Москве за период практической реализации Программы реновации, утвержденной в 2017 году. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Свыше 226 тысяч москвичей из более чем 1,3 тысячи домов находятся в процессе переселения или переехали в новые квартиры. Каждый дом – это новый уровень комфорта, новые возможности и, конечно, новые страницы в летописи жизни московских семей», - указал градоначальник.

В Москве ведется проектирование и строительство еще более 10,5 млн квадратных метров жилья. Реновация также предполагает комплексное качественное обновление городской среды в десятках районов города. Как отметил Собянин, в новых домах делают подъезды в один уровень с тротуаром, тротуары оборудуют спуском на проезжую часть для колясок и маломобильных горожан. Первые этажи зданий изначально отводят под социально значимые объекты: магазины, кафе, детские и спортивные центры. В новостройках открылись около тысячи предприятий торговли и сферы услуг, кроме того, в подъездах установили более ста постаматов.

Для жителей новых домов оборудуют полноценные дворы для игр, отдыха и спорта. Так, в столице благодаря реновации появилось свыше 600 детских площадок, около 450 зон воркаута и площадок с тренажерами, а также велопарковки с навесами. Придомовые территории озеленяют, здесь появляются сирень, яблони и клены, цветники и газоны.

Безопасность домов обеспечивают системы видеонаблюдения и умное освещение с автоматическим регулированием света в зависимости от времени суток. Как отметил Собянин, реновация создает новую городскую среду, где у москвичей есть все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности.

