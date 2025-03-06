Собянин рассказал, как работает флагманский центр НИИ Склифосовского
Флагманский центр НИИ имени Склифосовского в Москве принял почти 120 тысяч пациентов за два года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, открытый два года назад центр чаще всего принимал пациентов с травмами и острыми заболеваниями хирургического профиля.
«Вся необходимая медпомощь здесь оказывается в течение суток. “Склиф” одним из первых начал применять новые алгоритмы в диагностике, что значительно ускорило время постановки диагноза и последующей помощи», – указал Собянин.
Персоналу флагмана доступны гибридные операционные, у центра есть своя вертолетная площадка, а пациенты и их родственники размещаются в комфортной среде и могут круглосуточно получить психологическую поддержку.
Собянин также рассказал о роли цифровых сервисов ЕМИАС. Родные пациентов реанимации могут получать SMS-сообщения с основными показателями состояния близких. Кроме того, каждый пациент получает браслет с QR-кодом, с помощью которого медперсонал видит данные о человеке, может быстрее выполнить назначения врачей и сразу внести результаты в медицинскую карту. Истории болезней ведут в электронном формате, их сохраняют в единой системе, и пациенты могут с помощью таких документов следить за ходом лечения или ознакомиться с историей госпитализаций после выписки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Реестр обещаний чиновников появится в Самарской области
- Лавров: Остановка помощи США Киеву поможет быстро остановить конфликт
- Над Крымом и Черным морем сбили два украинских БПЛА
- СМИ: Против полежавших возле Вечного огня петербуржцев возбудили уголовное дело
- СМИ: Бузова закрыла свою компанию из-за убытков в 100 млн рублей
- Российские гребцы не поедут на этап Кубка мира в Польше
- Армия России освободила Андреевку в ДНР
- СМИ: Отключение системы Starlink на Украине может вызвать недовольство Польши
- Акция «Библионочь-2025» пройдет 26 апреля
- Бурляев назвал эпатажными и хамскими заявления Андреасяна в адрес Тарковского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru