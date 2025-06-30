Собянин рассказал, как преобразится парк «Северное Бутово» после обновления

По его словам, детские площадки будут обустроены в эко-стиле и гармонично сочетаться с природным окружением, в зонах тихого отдыха установят скамейки и перголы с качелями,

Кроме того, будут обновлены стела и памятный камень «Аллея Воинской Славы», центральная дорожка и пешеходные зоны, а также оборудована современная площадка для выгула и дрессировки собак.

«В планах и новый спортивный кластер. Бег, футбол, баскетбол, воркаут, йога, танцы, настольный теннис — всем этим можно будет заняться на специально оборудованных площадках», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что новое многофункциональное общественное пространство появится в районе Савелки (ЗелАО) у Большого Городского пруда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

