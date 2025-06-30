Собянин рассказал, как преобразится парк «Северное Бутово» после обновления
Основная часть благоустройства в Северном Бутове будет выполнена в одноимённом парке вокруг храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, детские площадки будут обустроены в эко-стиле и гармонично сочетаться с природным окружением, в зонах тихого отдыха установят скамейки и перголы с качелями,
Кроме того, будут обновлены стела и памятный камень «Аллея Воинской Славы», центральная дорожка и пешеходные зоны, а также оборудована современная площадка для выгула и дрессировки собак.
«В планах и новый спортивный кластер. Бег, футбол, баскетбол, воркаут, йога, танцы, настольный теннис — всем этим можно будет заняться на специально оборудованных площадках», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что новое многофункциональное общественное пространство появится в районе Савелки (ЗелАО) у Большого Городского пруда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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