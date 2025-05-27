Собянин: На месте бывшей промзоны Коломенское построят детсад и поликлинику

На территории бывшей промзоны Коломенское формируется современный район. О деталях рассказал глава города Сергей Собянин.

Так, в районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Царицыно и Нагорный строится и проектируется жилье, социальная и деловая инфраструктура, дороги. Также специалисты уже возвели два детских сада и школу.

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Среди других объектов, которые планируется построить в бывшей промзоне, — еще один детский сад, поликлиника, технопарк, спорткомплекс, многофункциональный комплекс и бизнес-центр.

На территории бывшей промзоны выполняют работы по благоустройству и создают комфортное пространство для прогулок и отдыха, а также новую улично-дорожную сеть. Во дворах оборудуют детские и спортивные площадки.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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