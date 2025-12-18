Собянин рассказал, как преобразилась Москва благодаря проекту «Чистое небо»

По его словам, благодаря этому Москва преобразилась, так как «нависающие провода перестали портить облик города». Однако от проекта есть и важная практическая польза.

«Убранные под землю провода... защищены от неблагоприятных погодных условий, что увеличивает срок эксплуатации сетей... Санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в этом году работы в рамках «Чистого неба» прошли на Профсоюзной улице, проспекте 60-летия Октября и Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» и других объектах.

Ранее Собянин рассказал, что уже 55 зданий было обновлено в столице в рамках программы «Моя школа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».