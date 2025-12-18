Собянин рассказал, как преобразилась Москва благодаря проекту «Чистое небо»
В рамках проекта «Чистое небо» в Москве за 10 лет убрали под землю больше 1350 км воздушных линий. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря этому Москва преобразилась, так как «нависающие провода перестали портить облик города». Однако от проекта есть и важная практическая польза.
«Убранные под землю провода... защищены от неблагоприятных погодных условий, что увеличивает срок эксплуатации сетей... Санитарные вертолеты могут приземлиться даже на узких улицах», - написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в этом году работы в рамках «Чистого неба» прошли на Профсоюзной улице, проспекте 60-летия Октября и Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» и других объектах.
Ранее Собянин рассказал, что уже 55 зданий было обновлено в столице в рамках программы «Моя школа», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
- Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
- От плюса в тридцать градусов мороза: Какие регионы ждет нестабильная зима
- Тренер вратарей сборной Кафанов раскрыл, как Сафонов побил рекорд с «ПСЖ»
- Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год
- Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС
- «Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ
- Почему в России решили запретить рекламу на дорожных знаках
- Для экс-главы Нагорного Карабаха Варданяна запросили пожизненный срок
- Поздняя осень: Когда в Москву придет зимняя погода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru