Собянин: На востоке Москвы завершен 61 проект по улучшению дорожного движения

С начала года в Восточном административном округе Москвы реализовали 61 изменение для комфортного и безопасного движения, над которыми работают службы дорожных кураторов Центра организации дорожного движения. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В округе оборудовали новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения, «вафельницы» на перекрестках и другие элементы.

Так, пешеходные переходы появились в Новогирееве на пересечении Мартеновской улицы и Союзного проспекта и в районе Косино-Ухтомский вблизи дома 3 на улице Дмитриевского. Здесь же обустроили островок безопасности. В районе Перово у дома 5 на улице Лазо подобный островок помогает безопасно переходить дорогу к парку, церкви Знамения иконы Божией Матери, Московскому театру иллюзии, автобусной остановке.

На восьми участках около социальных объектов снизили скорость движения. Так, в Измайлове в Проектируемом проезде № 6603 от Вернисажной улицы до Проектируемого проезда № 6604 установили ограничение до 30 километров в час. В Вешняках за счет переразметки оборудовали автополосу на улице Юности. Пропускная способность участка выросла почти в 1,5 раза. Еще одна дополнительная полоса появилась в Сокольниках в Поперечном просеке от 1-го Лучевого просека до улицы Сокольнический Вал. При этом на пересечении улицы и Поперечного просека добавили вафельную разметку. Аналогичная разметка появилась на пересечении Электрозаводского моста, улиц Бакунинской и Гастелло.

Как отметил Собянин, принятые меры позволили повысить пропускную способность дорог и сделать переходы через проезжую часть удобнее и безопаснее для горожан.

