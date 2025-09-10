Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

Масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка продолжают специалисты из Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, ведется восстановление жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей, а также создаются общественные пространства. Московские специалисты «возвращают города к жизни, работая при этом в сложных и порой опасных условиях».

Так, многоквартирные дома и социальные объекты готовят к осенне-зимнему сезону. В Луганске 1 сентября открылась обновленная гимназия. Продолжаются работы в одной из школ Донецка, на объектах здравоохранения в обоих городах. Ведутся и дорожные работы, в рамках которых восстанавливают мосты, путепроводы, а также отделения почтовой связи и прочие объекты инфраструктуры.

Как отметил Собянин, в текущем году в Луганске приведут в порядок 104 многоквартирных дома, музыкальную школу, в Донецке — 69 домов. Работы продолжатся в 2026 году. Столица сделает все возможное для комфортной жизни в городах-побратимах.

