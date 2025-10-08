Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями
Множество проектов повышения качества социального обслуживания людей, нуждающихся в особой заботе и внимании, реализуют в Москве, один из них — сопровождаемое проживание для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Помощь оказывают тем, кто пока не может проживать самостоятельно, но хочет вести полноценную жизнь в домашней обстановке и обрести независимость в будущем. В Москве работает центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», с 2021 года в нем оборудованы 34 тренировочные квартиры. Молодые горожане учатся бытовым навыкам, планированию бюджета, ориентированию в столице. Здесь проживают более 150 воспитанников, около 20 процентов из них успешно совмещают учебу и работу, трудясь в том числе в центрах «Мои документы», хосписах, на предприятиях питания.
«За время реализации проекта 123 молодых человека, 43 из которых — выпускники центра “Гурьевский”, переехали в собственное жилье и ведут самостоятельный образ жизни. Выпускники... в течение пяти лет продолжают получать поддержку специалистов в организации быта, трудоустройстве и защите прав», — указал Собянин.
Для каждого участника проекта готовится индивидуальная программа поддержки, обучение занимает 1-5 лет. Молодые люди осваивают навыки самостоятельного проживания в 34 тренировочных квартирах, 21 из которых передана в пользование либо арендована семью некоммерческими организациям-партнерами. Программа распространяется и на молодежь с инвалидностью из городских социальных домов. Участники, которые успешно прошли аттестацию после обучения, начинают жить самостоятельно в обычных квартирах, а их сопровождение сокращается до четырех часов в неделю.
На базе социальных домов и центра «Гурьевский» действуют отделения дневного пребывания для людей с ментальными особенностями. Горожане могут посещать занятия и вечером возвращаться домой.
С 2021 года «Гурьевский» посетили представители 68 субъектов РФ. Основанные на опыте Москвы программы реализуют в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
Участники проекта также занимаются спортом, творчеством и путешествуют. Так, в столице действуют хоккейная команда «Гурьевские лисы», проект адаптивного фигурного катания «Удивительные коньки» с поддержкой фонда «Я есть!» актрисы Ксении Алферовой и тренера Марии Орловой, инклюзивный вокальный ансамбль «Кураж», арт-программа под кураторством Евгении Штиль при поддержке фонда «Про сердца», клуб путешественников «Мы поехали!».
Кроме того, проводится ежегодная инклюзивная премия «Живут же люди!», организованная центром «Гурьевский». Она объединяет искусство, творчество и достижения молодежи с ментальными особенностями. В прошлом году в мероприятии поучаствовали 250 человек, выступивших с творческими номерами. В деловую программу премии входит мероприятие «НеКонференция “Живут же люди!”». В прошлом году оно объединило 450 участников (150 очно и 300 онлайн), став практической площадкой для диалога экспертов, активистов и молодежи с ментальными особенностями.
