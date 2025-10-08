Собянин рассказал, как идет строительство новой дороги в районе Марина Роща
Новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
В городе возведут Проектируемый проезд № 1135 вдоль путей МЦД, при этом под Шереметьевской улицей он пройдет по тоннелю. Кроме того, запланировано создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую, 2-ю улицу Марьиной Рощи, продление 4-го Стрелецкого проезда до новой дороги, реконструкция съезда с Шереметьевской на Проектируемый проезд № 1135.
Все работы должны завершить в 2028 году. Сейчас проходит этап проектирования.
Новая дорога сделает путь жителей Марьиной Рощи к станциям МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро более удобным.
