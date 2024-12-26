Собянин рассказал, как город поддерживает научные проекты столичных медиков
В Москве определили победителей грантовой программы по поддержке научных команд в московских медицинских организациях, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди них – передовые биотехнологические разработки для решения сложных задач в кардиологии, онкологии и регенеративной медицине.
По словам Собянина, всего было выбрано 35 разработок. В их число вошла тест-система для прогнозирования ответа на иммунотерапию в онкологии и мембраны для реконструкции барабанной перепонки. После установки они постепенно высвобождают лекарства.
Мэр отметил, что всего было подано более 217 заявок, что на в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Срок реализации проектов составляет от одного года до трех лет. Так, с 2022 года отобрано 142 проекта, из которых многие впервые применены в клинической практике не только в РФ, но и в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru