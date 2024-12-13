Анастасия Ракова рассказала о запуске нового формата цифровых справок в поликлиниках
В рамках модернизации системы здравоохранения Москвы в электронной медкарте столичным пациентам доступны справки в новом цифровом формате с электронной подписью. О деталях новшества рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Цифровой медицинский документ равнозначен бумажному, что значительно упрощает процесс получения медицинских документов. Теперь цифровую справку с электронной подписью можно предъявить прямо с экрана мобильного телефона, отправить по электронной почте или распечатать самостоятельно при необходимости.
Анастасия Ракова: 40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте
По ее словам, в ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — отметила вице-мэр.
До этого москвичи получили расширенный функционал электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Теперь можно вносить в «Дневник здоровья» показатели своего здоровья не только текстом, но и голосом, а также с помощью фото.
По ее словам, порядка 40% пациентов столичных больниц следят за информацией о своем лечении онлайн. А с момента появления возможности следить за лечением онлайн такой функцией воспользовались больше четырех миллионов человек.
Разработать такую функцию получилось благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Одним из ключевых сервисов является электронная медицинская карта, где собираются все данные о состоянии здоровья пациента.
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