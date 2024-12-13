Анастасия Ракова рассказала о запуске нового формата цифровых справок в поликлиниках

По ее словам, в ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — отметила вице-мэр.

До этого москвичи получили расширенный функционал электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Теперь можно вносить в «Дневник здоровья» показатели своего здоровья не только текстом, но и голосом, а также с помощью фото.

По ее словам, порядка 40% пациентов столичных больниц следят за информацией о своем лечении онлайн. А с момента появления возможности следить за лечением онлайн такой функцией воспользовались больше четырех миллионов человек.

Разработать такую функцию получилось благодаря цифровизации столичного здравоохранения. Одним из ключевых сервисов является электронная медицинская карта, где собираются все данные о состоянии здоровья пациента.

