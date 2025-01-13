Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, каким будет дизайн станций «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро.
По его словам, «Крымская» будет выполнена в морской тематике. Так, подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки выполнят в виде крыльев парящих птиц. Светильники на путевых стенах будут похожи на судовые иллюминаторы.
Он уточнил, что на стене главного фасада первого вестибюля будет сделан барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.
Тем временем для станции «ЗИЛ» в качестве фона будет использоваться черный цвет, а детали выполнят в белом, синем, сером и красном цветах. Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru