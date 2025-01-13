Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

Он уточнил, что на стене главного фасада первого вестибюля будет сделан барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.

Тем временем для станции «ЗИЛ» в качестве фона будет использоваться черный цвет, а детали выполнят в белом, синем, сером и красном цветах. Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ.

