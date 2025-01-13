Собянин рассказал, как будут выглядеть станции метро «Крымская» и «ЗИЛ»

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, каким будет дизайн станций «Крымская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро.

По его словам, «Крымская» будет выполнена в морской тематике. Так, подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки выполнят в виде крыльев парящих птиц. Светильники на путевых стенах будут похожи на судовые иллюминаторы.

Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года

Он уточнил, что на стене главного фасада первого вестибюля будет сделан барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.

Тем временем для станции «ЗИЛ» в качестве фона будет использоваться черный цвет, а детали выполнят в белом, синем, сером и красном цветах. Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Сергей СобянинМетрополитен

Горячие новости

Все новости

партнеры