Сергей Собянин сообщил о планах строительства метро до 2030 года
К 2030 году в Москве планируется построить около 40 новых станций метро. В том числе восемь из них открылись в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Появилась новая Троицкая линия, а на Сокольнической ветке добавилась еще одна станция. С открытием станции «Потапово» добираться до центра города стало проще 50 тыс. жителей Новой Москвы.
В сентябре на День города открылось движение на первом участке Троицкого радиуса между четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».
Накануне Нового года достроили еще три станции: «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Теперь с Троицкой можно пересесть на Большую кольцевую и Сокольническую линии подземки.
В 2025 году планируется завершить строительство участка Троицкой ветки от станции «ЗИЛ» до «Новаторской» с четырьмя станциями. К 2030 году на 16-й линии подземки появится еще шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».
Продолжится также строительство Рублево-Архангельской линии. Первые станции на ней начнут перевозить пассажиров в следующем году. Помимо этого через пять лет будет завершено строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии.
В 2028 году стартует возведение «Гольяново» — станция станет конечной на востоке Арбатско-Покровской линии. В текущем году продолжится проектирование будущей Бирюлевской ветки с десятью станциями.
Продолжится и развитие инфраструктуры наземного метро.
Ранее Собянин рассказал, что более 100 км дорог было построено в Москве за 2024 год.
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