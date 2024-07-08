Собянин: Путь по ВСМ из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут

По его словам, соглашение сроком на 40 лет подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя крупнейшими мегаполисами, а также разработку высокоскоростных поездов. Собянин отметил, что новая магистраль пройдет по нескольким регионам, которые примут участие в ее строительстве.

Мэр подчеркнул, что проект призван повысить качество жизни в целом по РФ, а также стимулировать рост туризма и деловой активности. Путь из Москвы в Петербург будет занимать два часа 15 минут, из Зеленограда в центр столицы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери – за 39 минут.

