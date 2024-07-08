Собянин: Путь по ВСМ из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут
Подписано концессионное Соглашение о реализации проекта по возведению высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, проект нового железнодорожного маршрута был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение сроком на 40 лет подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя крупнейшими мегаполисами, а также разработку высокоскоростных поездов. Собянин отметил, что новая магистраль пройдет по нескольким регионам, которые примут участие в ее строительстве.
Мэр подчеркнул, что проект призван повысить качество жизни в целом по РФ, а также стимулировать рост туризма и деловой активности. Путь из Москвы в Петербург будет занимать два часа 15 минут, из Зеленограда в центр столицы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери – за 39 минут.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
- Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
- Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
- Число погибших при обстреле села Никольское под Белгородом выросло до двух
- Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации
- Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто
- На Колыме разрешат усыплять бродячих животных
- Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
- Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»
- Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru