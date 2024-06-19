Ефимов: Строительство эстакады на южном участке МСД завершено на 70%
Строители приступили к установке последнего пролетного строения эстакады на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Эстакада на южном участке МСД обеспечит беспрепятственный проезд над Курским направлением Московской железной дороги, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров, готовность эстакады составляет 70%», – пояснил он.
По его словам, все работы на объекте завершатся до конца года: общий участок дороги от МКАД до трассы готов более, чем на 60%.
Как уточнил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, пролетные строения возводились с помощью продольной надвижки, что позволило вести работы без ограничения движения транспорта. В дальнейшем специалисты забетонируют дорожное полотно.
Строительство южного участка МСД свяжет его с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 «Крым». В общем сложности будет возведено более 12 километров дорог, а также семь искусственных сооружений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве задержан повар по уголовному делу о массовом отравлении людей
- В Госдуме одобрили проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
- Гинцбург: Новая вакцина от туберкулёза заменит БЦЖ
- Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
- «Яндекс» вложит больше 100 млрд рублей в развитие креативной индустрии
- Генконсульство: В Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника
- ФТР назвала состав теннисистов на Олимпиаду в Париже
- Под Омском задержали шесть мужчин из Южной Азии при попытке проникнуть в Россию
- Гладков: Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
- В Красноярском крае закрыли пансионат после смерти 11 пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru