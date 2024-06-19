Ефимов: Строительство эстакады на южном участке МСД завершено на 70%

Строители приступили к установке последнего пролетного строения эстакады на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Эстакада на южном участке МСД обеспечит беспрепятственный проезд над Курским направлением Московской железной дороги, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров, готовность эстакады составляет 70%», – пояснил он.

По его словам, все работы на объекте завершатся до конца года: общий участок дороги от МКАД до трассы готов более, чем на 60%.

Как уточнил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, пролетные строения возводились с помощью продольной надвижки, что позволило вести работы без ограничения движения транспорта. В дальнейшем специалисты забетонируют дорожное полотно.

Строительство южного участка МСД свяжет его с Варшавским шоссе и федеральной трассой М-2 «Крым». В общем сложности будет возведено более 12 километров дорог, а также семь искусственных сооружений.

