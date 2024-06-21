Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

По его словам, протяжённость участка составляет 8,3 км. Он включает четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

Градоначальник уточнил, что «Новаторская» войдет в состав одноимённого транспортного хаба, а «Тютчевская» позволит обеспечить метро в шаговой доступности для 52 тысяч жителей Мосрентгена и Теплого Стана.

Что касается станции «Университет Дружбы Народов», то её открытия ждут жители районов Коньково и Обручевский, а также студенты и преподаватели расположенных рядом вузов. В зоне притяжения станции «Генерала Тюленева» находится один из крупнейших торговых моллов Москвы - «Мега».

«Движение поездов с пассажирами откроем уже в начале осени. В результате на карте Москвы появится новая – 16-я линия метро», - заключил Собянин.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов зявил, что строители завершили облицовку пола платформенной части станции «Бачуринская» Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

