Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что принял участие в техническом пуске первого участка Троицкой линии метро.
По его словам, протяжённость участка составляет 8,3 км. Он включает четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».
Градоначальник уточнил, что «Новаторская» войдет в состав одноимённого транспортного хаба, а «Тютчевская» позволит обеспечить метро в шаговой доступности для 52 тысяч жителей Мосрентгена и Теплого Стана.
Что касается станции «Университет Дружбы Народов», то её открытия ждут жители районов Коньково и Обручевский, а также студенты и преподаватели расположенных рядом вузов. В зоне притяжения станции «Генерала Тюленева» находится один из крупнейших торговых моллов Москвы - «Мега».
«Движение поездов с пассажирами откроем уже в начале осени. В результате на карте Москвы появится новая – 16-я линия метро», - заключил Собянин.
Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов зявил, что строители завершили облицовку пола платформенной части станции «Бачуринская» Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
- СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
- Песков рассказал, когда новым собакам Путина дадут клички
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru