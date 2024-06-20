Нежилое помещение у метро «Каширская» в Москве выставлено на торги

Нежилое помещение бытового назначения площадью 97 квадратных метров, расположенное на Каширском шоссе, выставили на торги в Москве. Об этом сообщил замглавы столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

«Оно расположено на первом нежилом этаже многоквартирного дома и подходит для бизнеса в сфере услуг. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 июля», – уточнил Гаранин.

Выставленное на открытый аукцион помещение имеет отдельный вход с улицы и находится поблизости от станции метро «Каширская».

Торги состоятся 7 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для того, чтобы принять в них участие, необходимо регистрация и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

В столице на торги выставляется различное имущество. Вся информация об этом размещена на Инвестиционном портале Москвы. Вся процедура торгов сейчас проходит онлайн.

