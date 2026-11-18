Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента России
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал, что, по поручению Президента РФ, провёл традиционный личный приём граждан.
По его словам, студентка Мария Аполонская обратилась с просьбой ускорить строительство многофункционального спорткомплекса на улице Москворечье, 4к1, открытия которого очень ждут местные жители. Согласно проекту, в нём будут несколько видов бассейнов, универсальный игровой зал, залы сухого плавания, тренажёрный зал и административно-бытовой комплекс. Спорткомплекс позволит жителям разного возраста найти себе занятие рядом с домом — от гимнастики и аквааэробики до тенниса и мини-футбола. Было дано указание ввести спорткомплекс уже в третьем квартале 2027 года.
С похожим вопросом к градоначальнику обратилась москвичка Ольга Олохова. Её просьба касалась ускорения работ по модернизации крытого катка, расположенного на территории спорткомплекса «Меридиан» на Рязанском проспекте, 7к2. Площадка, которая пользовалась большой популярностью у горожан, в настоящее время уже не соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.
Как сообщил Собянин, модернизация комплекса - это кропотливая и сложная работа, которую планируется завершить в четвёртом квартале 2027 года. В итоге увеличится площадь тренировочных зон, повысится эффективность учебно-тренировочного процесса и расширится функциональность площадки за счёт дополнительных помещений и комфортной инфраструктуры, а также появятся современные условия для занятий фигурным катанием. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
Глава Москвы указал, что востребованность спортплощадок у жителей столицы растёт с каждым годом. В спортивные занятия вовлечены почти 62 процента москвичей. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до 70 процентов.
«Сейчас в Москве обустроено около 35 тысяч. спортивных зон, в том числе почти 1,7 тысячи бассейнов, свыше 9 тысяч спортплощадок и полей, порядка 11 тысяч спортзалов. В пределах МКАД шаговая доступность спортивных сооружений — не больше 15 минут», - написал Собянин, добавив, что в В 2026–2030 годах планируется построить и разместить ещё свыше 350 спортобъектов различного функционального назначения.
Мэр также рассказал, что граждане также обратились к нему по вопросам благоустройства Егерского пруда в Сокольниках, реконструкции 2-го Волоколамского путепровода Рижской железной дороги, комплексного благоустройства исторического стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора, модернизации насосной станции в Щербинке.
Собянин подчеркнул, что держит все вопросы на контроле, работы будут закончены в срок.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборную России по футболу не допустили до чемпионата Европы 2028
- «Суровые лица дяденек»: Миа Бойка раскрыла секрет успеха в шоу-бизнесе
- «Возмездие за Сашу!»: Садальский связал дело Варшавера с обидами дочери Марка Захарова
- Призвавшую выкрасть данные участников СВО Каллас могут объявить в розыск
- Депутаты Госдумы повысили лимит по страхованию долгосрочных вкладов
- Певица Mona ответила Басте на слова о Бурунове в роли Джеймса Бонда
- Риттер: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина даст старт диалогу трех держав
- Их несколько: Устойчивая к препаратам «супербактерия» распространяется и в России
- Россиянам объяснили, как добиться получения 13-й зарплаты
- «Вернуть три миллиарда!»: Что в суде ждет покупателей билетов на Канье Уэста