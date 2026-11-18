По его словам, студентка Мария Аполонская обратилась с просьбой ускорить строительство многофункционального спорткомплекса на улице Москворечье, 4к1, открытия которого очень ждут местные жители. Согласно проекту, в нём будут несколько видов бассейнов, универсальный игровой зал, залы сухого плавания, тренажёрный зал и административно-бытовой комплекс. Спорткомплекс позволит жителям разного возраста найти себе занятие рядом с домом — от гимнастики и аквааэробики до тенниса и мини-футбола. Было дано указание ввести спорткомплекс уже в третьем квартале 2027 года.

С похожим вопросом к градоначальнику обратилась москвичка Ольга Олохова. Её просьба касалась ускорения работ по модернизации крытого катка, расположенного на территории спорткомплекса «Меридиан» на Рязанском проспекте, 7к2. Площадка, которая пользовалась большой популярностью у горожан, в настоящее время уже не соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.

Как сообщил Собянин, модернизация комплекса - это кропотливая и сложная работа, которую планируется завершить в четвёртом квартале 2027 года. В итоге увеличится площадь тренировочных зон, повысится эффективность учебно-тренировочного процесса и расширится функциональность площадки за счёт дополнительных помещений и комфортной инфраструктуры, а также появятся современные условия для занятий фигурным катанием. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Глава Москвы указал, что востребованность спортплощадок у жителей столицы растёт с каждым годом. В спортивные занятия вовлечены почти 62 процента москвичей. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до 70 процентов.

«Сейчас в Москве обустроено около 35 тысяч. спортивных зон, в том числе почти 1,7 тысячи бассейнов, свыше 9 тысяч спортплощадок и полей, порядка 11 тысяч спортзалов. В пределах МКАД шаговая доступность спортивных сооружений — не больше 15 минут», - написал Собянин, добавив, что в В 2026–2030 годах планируется построить и разместить ещё свыше 350 спортобъектов различного функционального назначения.

Мэр также рассказал, что граждане также обратились к нему по вопросам благоустройства Егерского пруда в Сокольниках, реконструкции 2-го Волоколамского путепровода Рижской железной дороги, комплексного благоустройства исторического стадиона «Крылья Советов» в районе Соколиная Гора, модернизации насосной станции в Щербинке.

Собянин подчеркнул, что держит все вопросы на контроле, работы будут закончены в срок.

