Онлайн-сервис «Моя семья» уже шесть лет помогает москвичам искать информацию о своих предках, которые жили в городе и Московской губернии до 1917 года. В цифровом формате доступны около 13,5 млн страниц документов столичного Главархива, в том числе метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости, брачные обыски конца XVII- начала XX века. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

С помощью сервиса горожане могут установить, когда и где предок родился, вступил в брак или умер, узнать имена его родителей, крестных, свидетелей венчания, а также восстановить состав семьи, определить сословную принадлежность, место жительства и проследить судьбы нескольких поколений. Создание платформы стало ответом на растущий интерес москвичей к изучению своей семейной истории. В последние годы генеалогические запросы составляют значительную долю обращений в Главархив, показатель продолжает расти.

Раньше горожанам приходилось ехать в читальный зал и вручную изучать рукописные тексты, чтобы узнать о своих корнях, на исследование могли уходить месяцы и даже годы. Сейчас документы доступны жителям Москвы и других регионов дистанционно, вне зависимости от места проживания и времени работы архива. За шесть лет в сервис поступило свыше 20 млн обращений.

«Основу онлайн-сервиса «Моя семья» составляют метрические книги более 1,4 тысячи храмов Москвы и Московской губернии. Платформа охватывает документы граждан разных вероисповеданий — православных, старообрядческих, католических, лютеранских, мусульманских и иудейских общин. Самые ранние документы относятся к 1694 году», - указал Собянин.

Также цифровой фонд Главархива содержит: исповедные ведомости — посемейные списки прихожан с указанием возраста и родственных связей; ревизские сказки, которые использовались для учета податного населения и позволяют восстановить состав семьи; брачные обыски со сведениями о женихе и невесте, их возрасте, месте жительства и отсутствии препятствий к браку. Кроме того, в сервисе доступны оцифрованные документы о городских ремесленниках, личные дела воспитанников Московской духовной академии, адресно-справочные книги «Вся Москва», памятные книжки Московской губернии. В них содержится информация об учреждениях, торгово-промышленных заведениях, улицах, домовладениях, именах жителей. Также представлено редкое издание — «Указатель Москвы» 1793 года.

В 2024-м совместно со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой оцифровали и опубликовали метрические книги и исповедные ведомости церквей Сретенского сорока Москвы. Годом позже в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительствами столицы и Севастополя сервис пополнили электронные копии метрических книг православных церквей Севастополя 1815-1919 годов. В их числе документы Адмиралтейского собора во имя святителя Николая, церквей Дунайской Гребной Флотилии, храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, храмов Севастопольского морского госпиталя.

Весной текущего году на платформе опубликовали книги записи рожениц и родившихся детей московских родильных приютов с 1880-х по 1908 год. Документы дополняют традиционные генеалогические источники новыми сведениями, в них содержатся имя матери, возраст, сословие, место приписки и проживания, род занятий, информация о течении беременности и родах, времени поступления и выписки, поле, весе и росте ребенка. Записи позволяют изучать как историю конкретной семьи, но и развитие акушерско-гинекологической помощи в городе.

Новым этапом развития сервиса «Моя семья» стала совместная работа с компанией «Яндекс» и открытие ИИ-платформы «Поиск по архивам». С помощью нейросети она осуществляет перевод архивных документов в машинописный текст. Компьютерное зрение распознает старинные записи, расшифровывает их построчно, и пользователю предоставляют подходящие упоминания за секунды. К платформе присоединились 25 субъектов Российской Федерации, на ней уже размещены электронные копии более 27 млн листов документов. Почти треть из них - 8,2 млн - составляют документы московского Главархива.

С октября 2025 года в «Поиске по архивам» работает интерактивная карта храмов Москвы. На ней представлены действующие и утраченные церкви, карта значительно упрощает проведение генеалогических исследований, помогая определить, в документах какого прихода искать данные о предках. В частности, здесь можно найти церковь Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, где в 1901 году обвенчались писатель Антон Чехов и актриса Ольга Книппер. В цифровом фонде также содержатся записи о рождении и крещении художника Константина Коровина, композитора и пианиста Александра Скрябина, ученого Николая Вавилова, дочери певца Федора Шаляпина Ирины и документальные свидетельства о многих других выдающихся людях.

Сервис «Моя семья» постоянно расширяет собрание оцифрованных документов, ежегодно там размещают свыше 2 млн страниц. Жители Москвы принимают участие в этом процессе, например, в проекте «Активный гражданин» провели опрос, в котором более 193 тысяч горожан выбирали приоритетную тему для перевода документов в электронный формат. Большинство - 40 процентов - поддержали тему «Жизнь Москвы во второй половине XVIII — начале XX века». Она включает распорядительные документы о повседневной жизни жителей города. Оцифровка материалов планируется в этом году, они будут доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» и на платформе «Поиск по архивам». При этом в план оцифровки на 2027 год добавили материалы о дворянстве Московской губернии и образовании в Москве, в том числе родословные книги, документы о подтверждении статуса, личные дела и списки студентов Императорского Московского университета (сейчас — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова).

