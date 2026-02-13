Собянин: Промышленно-производственный комплекс в Зеленограде введут в 2027 году

Промышленно-производственный комплекс — технопарк «707» появится в Крюкове. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

В комплексе организуют производство столярных изделий из сборочных единиц, в том числе элементов корпусной мебели, оконных блоков и кровельных материалов, выпуск товаров легкой промышленности. Объект реализуют с применением сразу трех столичных мер поддержки: в рамках масштабного инвестиционного проекта, программы стимулирования создания мест приложения труда, приоритетного инвестпроекта по формированию технопарка.

В 2024 году Москва предоставила инвестору земельный участок в 1,1 гектара в аренду на пять лет по льготной ставке 1 рубль в год. В прошлом году площадке присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта города по созданию технопарка «707».

В здании нового комплекса разместят 16 цехов строительной отрасли. Объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Ожидается, что инвестор вложит в строительство более 2 млрд рублей. В результате в столице появится 300 новых рабочих мест.

