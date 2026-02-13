Собянин: Промышленно-производственный комплекс в Зеленограде введут в 2027 году
Промышленно-производственный комплекс — технопарк «707» появится в Крюкове. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
В комплексе организуют производство столярных изделий из сборочных единиц, в том числе элементов корпусной мебели, оконных блоков и кровельных материалов, выпуск товаров легкой промышленности. Объект реализуют с применением сразу трех столичных мер поддержки: в рамках масштабного инвестиционного проекта, программы стимулирования создания мест приложения труда, приоритетного инвестпроекта по формированию технопарка.
В 2024 году Москва предоставила инвестору земельный участок в 1,1 гектара в аренду на пять лет по льготной ставке 1 рубль в год. В прошлом году площадке присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта города по созданию технопарка «707».
В здании нового комплекса разместят 16 цехов строительной отрасли. Объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Ожидается, что инвестор вложит в строительство более 2 млрд рублей. В результате в столице появится 300 новых рабочих мест.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков: Россия окажет Кубе материальную помощь
- Макрон заявил о хороших отношениях с Мерцем
- «Разблокировка» банков: Зачем Россия хочет вернуться к расчетам в долларах
- При стрельбе в кампусе университета в США погибли два человека
- Названы участники турнира развития УЕФА в Сочи
- В «Авиасейлс» опровергли данные о подготовке к продаже компании
- Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по «Дружбе»
- Apple продлила действие восьми товарных знаков в России
- «Хайп на хайпе?»: Почему Андреасян вступился за Богомолова
- Посол РФ посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru