Собянин: Проект «Сделано в Москве» помогает продвигать столичные товары

По его словам, за первое полугодие 2024 года сайт посетили свыше миллиона человек, а участники проекта за указанный период заработали 150 млн рублей, что на 36% процентов больше, чем за весь 2023 год.

«В 1,5 раза увеличилось и количество городских мероприятий, на которых производители представили свою продукцию. В их числе Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе», — написал Собянин.



Градоначальник также добавил, что к проекту «Сделано в Москве» присоединились более 5,5 тысячи предпринимателей, в том числе крупнейшие российские маркетплейсы.

Ранее Собянин заявил, что Москва в рамках поддержки масштабных инвестиционных проектов предоставила инвесторам 46 участков по льготной ставке в один рубль в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

