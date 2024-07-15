Собянин: Проект «Сделано в Москве» помогает продвигать столичные товары
Более 25 тысяч товаров московских производителей представлено на сайте проекта «Сделано в Москве». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за первое полугодие 2024 года сайт посетили свыше миллиона человек, а участники проекта за указанный период заработали 150 млн рублей, что на 36% процентов больше, чем за весь 2023 год.
«В 1,5 раза увеличилось и количество городских мероприятий, на которых производители представили свою продукцию. В их числе Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе», — написал Собянин.
Градоначальник также добавил, что к проекту «Сделано в Москве» присоединились более 5,5 тысячи предпринимателей, в том числе крупнейшие российские маркетплейсы.
Ранее Собянин заявил, что Москва в рамках поддержки масштабных инвестиционных проектов предоставила инвесторам 46 участков по льготной ставке в один рубль в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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