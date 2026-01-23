Собянин: Проект «Сделано в Москве» объединил более 7,5 тыс. производителей

Участники программы «Сделано в Москве» в 2025 году получили более 1,5 млрд рублей дополнительной выручки - на 50 процентов больше, чем годом ранее. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

По его словам, ключевым драйвером роста стали партнерские программы с ведущими маркетплейсами.

«Среди них — брендированные витрины и специальные промокампании. Не менее важную роль сыграли масштабные городские мероприятия», — указал градоначальник.

Например, проект «Лето в Москве» собрал в павильонах «Сделано в Москве» 1,5 млн посетителей. Во время «Зимы в Москве» на Болотной площади открылась «Фабрика подарков» московских производителей. Также продукция локальных брендов представлена в фирменных магазинах «Сделано в Москве», в течение года их посетили более 100 тысяч гостей.

Программа «Сделано в Москве» объединяет уже более 7,5 тысячи производителей города. За год ее участниками стала тысяча брендов. Подать заявку на участие и узнать о мерах поддержки можно на сайте проекта.

