Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», - написала министр.

На посту ректора Богомолов сменит заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Богомолову звания заслуженного деятеля искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».