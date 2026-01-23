Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Худрук Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены «Мельников» Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом в своём Telegram-канале заявила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», - написала министр.

На посту ректора Богомолов сменит заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Богомолову звания заслуженного деятеля искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
