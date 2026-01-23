Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой
Пропавший в Красноярске 14-летний подросток был найден. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
По данным ведомства, несовершеннолетний находился на арендованной квартире вместе с девушкой. Отмечается, что с ним всё в порядке.
Отец подростка рассказал RT, что подробностей исчезновения сына не знает, добавив, что впереди «встреча и разговор с психологом».
Ранее в СК РФ заявили, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка с требованием выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru