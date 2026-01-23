Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой

Пропавший в Красноярске 14-летний подросток был найден. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В Самарской области нашли четырех пропавших детей

По данным ведомства, несовершеннолетний находился на арендованной квартире вместе с девушкой. Отмечается, что с ним всё в порядке.

Отец подростка рассказал RT, что подробностей исчезновения сына не знает, добавив, что впереди «встреча и разговор с психологом».

Ранее в СК РФ заявили, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка с требованием выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ПодросткиКрасноярский КрайСледственный Комитет Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры