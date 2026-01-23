Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой

По данным ведомства, несовершеннолетний находился на арендованной квартире вместе с девушкой. Отмечается, что с ним всё в порядке.

Отец подростка рассказал RT, что подробностей исчезновения сына не знает, добавив, что впереди «встреча и разговор с психологом».

Ранее в СК РФ заявили, что в Красноярске было возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка с требованием выкупа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

