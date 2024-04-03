Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

Основными тенденциями в развитии образования в Москве за последнее десятилетие стали стремительный рост числа учащихся — с 1,1 до 1,5 млн человек — и существенное улучшение результатов, московское образование — безусловный лидер среди российских регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По сравнению с 2010 годом доля выпускников, получивших по итогам сдачи единого государственного экзамена по трем предметам от 220 баллов, выросла с 13,3% до 37,9%. При этом доля относительно невысоких результатов (ниже 160 баллов) уменьшилась с 26,3% до 13%.

Как отметил Собянин, московские школьники стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады, в 2023 году они получили 1391 диплом победителей и призеров.

«И что самое приятное — по сравнению с 2010 годом втрое, с 74 до 219, выросло количество школ, подготовивших будущих чемпионов. А это значит, что шанс реализовать свой талант и победить на олимпиаде есть у каждого московского ребенка», — написал мэр в своем блоге.

За последние десять лет увеличилось число москвичей, поступающих на бюджетные места в престижные вузы. В прошлом году доля первокурсников из столицы в Московском физико-техническом институте составила 34,8% — в 2,7 раза больше по сравнению с 2010-м. При этом в Российский университет транспорта поступили 36,4% москвичей (в 2,8 раза больше), в Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова — 38,1% горожан, или в 2,2 раза больше.

В числе основных целей стратегии развития столичного образования до 2030 года — качественные знания и достойное воспитание для всех учащихся в школах и колледжах. Одним из ключевых направлений развития этой сферы является создание качественной инфраструктуры. С 2011 года в Москве уже построили 599 новых школ и детских садов, с 2024 по 2028 год планируется строительство еще 465 зданий, в том числе в ТиНАО и кварталах реновации.

Кроме того, в столице стартует беспрецедентная по масштабам программа реконструкции учебных заведений. В следующем году планируют привести в порядок 50 учреждений, в дальнейшем каждый год будут обновлять до 100 школ. Обновление зданий включает создание качественных образовательных пространств, универсальных и специализированных кабинетов, медиатек, а также благоустройство пришкольных территорий.

