Собянин присвоил название «Новорижская» одной из строящихся станций метро
Станции Московского метро, которую строят на Рублево-Архангельской линии, присвоили наименование «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Новорижская» находится в районе Кунцево между 23-м км Новорижского шоссе и 4-м км Ильинского шоссе.
Новая Рублево-Архангельская линия метро длиной 27,6 км с 12 станциями протянется от международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в Красногорск. Пассажиры смогут пересесть с этой линии на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии. В первые годы линией будут пользоваться до 170 тысяч человек в сутки, в перспективе — до 250 тысяч.
Первые две станции новой ветки — «Деловой центр» и «Шелепиха» — открыли в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метрополитена. Станции временно закрыты, специалисты занимаются их интеграцией с Рублево-Архангельской линией. Также ведется строительство всех станций трех пусковых комплексов — «Звенигородской», «Народного Ополчения», «Бульвара Генерала Карбышева», «Серебряного бора», «Строгино», «Липовой рощи», «Рублево-Архангельского» и «Новорижской».
В 2026 году запланировано открытие первого участка Рублево-Архангельской линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Завершение строительства части от «Бульвар Генерала Карбышева» до «Новорижской» намерены в 2027 году. Кроме того, в планах продление линии в Красногорск и размещение двух станций. Они получили рабочие названия «Красногорск» и «Изумрудные холмы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Триллионы под подушкой: В Госдуме назвали безопасные способы хранения денег
- ЧОП могут разрешить получать стрелковое оружие для защиты важных объектов
- Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Валерий Смородин
- Делягин объяснил, почему индексируемый рубль не спасет накопления россиян
- Володин: Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля
- Посольство КНР опровергло данные о китайских БПЛА в украинском конфликте
- Осмелел перед уходом: Россия заявит протест в ООН после слов генсека про Крым
- Из Союза кинематографистов РФ исключили актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского
- СМИ: США перебрасывают в Европу истребители
- Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах знакомств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru