Собянин присвоил название «Новорижская» одной из строящихся станций метро

Станции Московского метро, которую строят на Рублево-Архангельской линии, присвоили наименование «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Новорижская» находится в районе Кунцево между 23-м км Новорижского шоссе и 4-м км Ильинского шоссе.

Новая Рублево-Архангельская линия метро длиной 27,6 км с 12 станциями протянется от международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в Красногорск. Пассажиры смогут пересесть с этой линии на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии. В первые годы линией будут пользоваться до 170 тысяч человек в сутки, в перспективе — до 250 тысяч.

Первые две станции новой ветки — «Деловой центр» и «Шелепиха» — открыли в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метрополитена. Станции временно закрыты, специалисты занимаются их интеграцией с Рублево-Архангельской линией. Также ведется строительство всех станций трех пусковых комплексов — «Звенигородской», «Народного Ополчения», «Бульвара Генерала Карбышева», «Серебряного бора», «Строгино», «Липовой рощи», «Рублево-Архангельского» и «Новорижской».

В 2026 году запланировано открытие первого участка Рублево-Архангельской линии от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Завершение строительства части от «Бульвар Генерала Карбышева» до «Новорижской» намерены в 2027 году. Кроме того, в планах продление линии в Красногорск и размещение двух станций. Они получили рабочие названия «Красногорск» и «Изумрудные холмы».

