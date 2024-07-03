Собянин принял решение о продлении программы льготного кредитования для бизнеса
Программы льготного кредитования для бизнеса в Москве продлены до конца 2024 года, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, с момента их запуска в 2020 году программу воспользовались более 35 тысячами малых и средних предприятий, что подчеркивает её значимость для стабилизации бизнеса и цен на рынке.
Он уточнил, что городская поддержка доступна предпринимателям, занятым в ключевых отраслях экономики, таких как производство, информационные технологии, инновации, экспорт и другие сферы. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей под льготную ставку 13%.
Также предпринимателям из приоритетных секторов доступны онлайн-кредиты под ту же процентную ставку без ограничений по использованию средств. Максимальная сумма составляет 5 млн рублей. Для получения кредита не требуется предоставление залога, поручительства или многочисленных документов — достаточно паспорта и учредительных документов.
Начинающие предприниматели, включая компании и индивидуальных предпринимателей, работающие менее года, могут получить кредиты под 12% годовых, но не более чем на 5 млн рублей. Кроме того, льготные кредиты могут быть выданы под залог прав на интеллектуальную собственность, при этом процентная ставка составит 5%, а максимальная сумма кредита может достигать 50 млн рублей.
Собянин отметил, что существует также финансовая поддержка для предпринимателей, которые продают свою продукцию на условиях отсрочки платежа. Они могут заключить сделки по льготному факторингу на сумму до 100 млн рублей под процентную ставку 14% годовых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru