Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект «Время добра»

По его словам, в рамках проекта будут проводиться различные социальные, экологические и спортивные акции, а также мастер-классы. Всего запланировано более 30 различных активностей.

Все изделия, которые создадут москвичи и гости столицы на городских мастер-классах, передадут в благотворительные фонды.



Принять участие в волонтерских мероприятиях может людей желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

