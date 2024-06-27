Собянин пригласил жителей и гостей столицы на волонтерский проект «Время добра»

Летний цикл волонтерского проекта «Время добра» пройдет в Москве с 29 июня по 7 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, в рамках проекта будут проводиться различные социальные, экологические и спортивные акции, а также мастер-классы. Всего запланировано более 30 различных активностей.

Все изделия, которые создадут москвичи и гости столицы на городских мастер-классах, передадут в благотворительные фонды.

Принять участие в волонтерских мероприятиях может людей желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

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Фото: mosvolonter.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинВолонтерыМосква

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