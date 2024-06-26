Собянин рассказал о программе празднования Дня молодежи в Москве
26 июня 202410:45
В московском парке «Ходынское поле» 29 и 30 июня пройдет фестиваль «День молодежи», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Гостям будут доступны лекции, мастер-классы и тренинги. Также в программе фестиваля флешмобы.
Помимо жителей Москвы событие также посетят региональные делегации. В столицу России приедут 400 номинантов на премию «Молодежная столица России» из Омска, Красноярска, Владивостока и Мурманска.
В общей сложности в Москве запланировано более 150 мероприятий ко Дню молодежи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru