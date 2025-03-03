Собянин пригласил проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Москвичи могут проголосовать за архитектурную концепцию нового Московского цирка на платформе «Активный гражданин». Об этом на своём персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он напомнил, что ранее более 73% горожан высказалось за то, что Москве нужен современный цирк. Теперь же власти хотят посоветоваться по вопросу того, каким быть новому Большому Московскому цирку.

«Уникальность этого голосования состоит в том, что впервые свое мнение смогут высказать не только взрослые, но и самые важные зрители – дети... в специальном опросе на платформе «Активный гражданин – детям», – добавил Собянин.

Градоначальник отметил, что во время строительства нового здания цирк на проспекте Вернадского продолжит свою работу.

Ранее Собянин заявил, что новое здание Московского цирка решено построить в Мнёвниковской пойме на северо-западе столицы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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