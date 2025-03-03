Собянин пригласил проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Он напомнил, что ранее более 73% горожан высказалось за то, что Москве нужен современный цирк. Теперь же власти хотят посоветоваться по вопросу того, каким быть новому Большому Московскому цирку.

«Уникальность этого голосования состоит в том, что впервые свое мнение смогут высказать не только взрослые, но и самые важные зрители – дети... в специальном опросе на платформе «Активный гражданин – детям», – добавил Собянин.

Градоначальник отметил, что во время строительства нового здания цирк на проспекте Вернадского продолжит свою работу.

Ранее Собянин заявил, что новое здание Московского цирка решено построить в Мнёвниковской пойме на северо-западе столицы, сообщает RT.

