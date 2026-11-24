По его словам, сокращать сроки возведения жилья до 50% позволяет применение префаб-технологий. В частности, это крупномодульное строительство. Данную технологию развивает столичный «Комбинат инновационных технологий – МонАрх» — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». С её использованием построены уже три дома для программы реновации.

Градоначальник рассказал, что крупногабаритный модуль — это почти готовая квартира площадью до 100 квадратных метров. Его делают на заводе — с окнами, фасадами, внутренними инженерными системами и базовой отделкой. В результате жилой дом почти на 90 процентов собирается в заводских условиях. Благодаря этому сроки работ на стройплощадке сокращаются в полтора-два раза. Также уменьшается уровень шума для жителей соседних домов. При этом технология позволяет ещё на заводе разрабатывать индивидуальные фасадные и планировочные решения для каждого здания.

Мэр рассказал, что из крупных модулей построено уже три дома. Один из них расположен в Бабушкинском районе, два других в Черёмушках. В частности, ЖК на улице Лëтчика Бабушкина, дом 33, расположенный недалеко от метро «Бабушкинская», был возведён всего за девять месяцев. В нём 264 квартиры общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Все они - с улучшенной отделкой, которая была выполнена в заводских условиях, под строгим контролем и с регулярной проверкой материалов в лаборатории.

Первый этаж дома - нежилой. Есть обустроенная территория, были соблюдены принципы безбарьерной среды. Во дворе есть детская и спортивная площадки.

Собянин отметил, что при проектировании здания применяли технологии информационного моделирования (ТИМ). Благодаря им создаётся цифровая модель объекта, содержащая всю необходимую информацию — от геометрических параметров до его обслуживания после сдачи. При этом возможные ошибки выявляются ещё на начальном этапе проектирования.

«Кроме крупномодульного строительства, применяем для реализации программы реновации и другие виды префаб-технологий. Одна из них — объемно-блочное домостроение, когда на заводе изготавливают бетонные блоки отдельных комнат», — написал глава Москвы.

Он указал, что в целом с применением префаб-технологий в столице уже построили 142 дома. Всего же с начала 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию более 1,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации

