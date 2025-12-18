Собянин представил проект развития «Сколково» с вводом новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин представил новый градостроительный план развития «Сколково», на территории инновационного центра намерены построить три станции метро и новые производственные, образовательные и культурные объекты. Градоначальник выступил с соответствующим докладом на заседании попечительского совета фонда «Сколково» под председательством зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Как отметил Собянин, «Сколково» превращается в полноценный район Москвы – мини-город с 28 тысячами человек и активно развивается. В соответствии с поручением Медведева и изменениями в законодательство столица преобразовала градплан развития «Сколково», генеральный план, изучила эффективность использования территорий.

«В результате мы определили для себя несколько направлений – это улучшение транспортной доступности, повышение качества городской среды и развитие разнообразия функций на территории «Сколково», – указал мэр.

С учетом динамики развития и параметров застройки после реализации проекта здесь смогут учиться, работать и проживать 100 тысяч человек. При этом 70 тысяч придется на рабочие места. В связи с этим власти Москвы призвали построить метрополитен в «Сколково» и продлить Филевскую линию. Так, две станции могут возвести на территории Москвы до МКАД, три - после МКАД. Вся Филевская линия будет состоять из 18 станций метро, путь до центра города займет примерно 35–40 минут.

По словам Собянина, новый градостроительный планы развития «Сколково» тесно связан с будущими станциями метрополитена, вокруг которых сконцентрировано более активное развитие деловой части. Как отметил мэр, северная часть у «Сколтеха» сама по себе начинает генерировать большую высотность офисов, технопарков и частично жилья, и у столицы есть возможность активно развивать вторую очередь «Сколтеха» на почти 150 тыс. кв. м.

Кроме того, столичное правительство намерено активно помогать развитию материальной составляющей университета «Сколтех». Центральная часть связана со строительством второй станции метро, ее предлагают разместить в центральной части со стороны Минского шоссе. Собянин предложил использовать территории для строительства современного экспоцентра площадью 168 тыс. кв. м, в который войдут выставочная, общественная, торговая, конгресс-зона, гостиница.

