Собянин представил концепцию создания национального центра «Россия» на Пресне

Он напомнил, что соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2024 года.

По его словам, новый центр, площадь которого составит порядка 205 тысяч квадратных метров, станет постоянной площадкой для демонстрации достижений страны.

«На территории расположатся выставки, концертный зал с трансформируемыми местами, медиацентр, молодёжный креативный кластер, конгресс-центр, площадки для делового общения и фудкорты», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что иммерсивную выставку на Красной площади, которая была посвящена 80-й годовщине Парада Победы 1945 года, посетили более 472 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».