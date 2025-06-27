Сергей Собянин: На ВДНХ открылся первый в России биокластер

Первый и единственный в России биокластер открылся на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник указал, что кластер - большой проект Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева. На первой площадке, в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение», расположится выставка «Морфогенез. Третья природа»: здесь современное искусство интегрировано в мир живой природы. До лета 2026 года будут открыты еще четыре тематические площадки по всем разделам биологии.

Так, павильон № 312 станет центром биокластера и продемонстрирует фундаментальные представления обо всех аспектах науки. В павильоне № 28 «Пчеловодство» гости смогут узнать о жизни насекомых, здесь заработает энтомологическая лаборатория. В оранжерее-лаборатории планируют проводить практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений с использованием новейшего оборудования. В павильоне № 17 расположится экспозиция «Мир динозавров», где воссоздадут природные ландшафты мезозойской эры на территории страны, от юрского периода Москвы до мелового периода Чукотки. Кроме того, в биокластер войдет открытый в 2022 году павильон № 31 «Геология».

Посетители могут начать знакомство с биокластером с аудиогида, интерактивных квестов, других форматов, а в будущем планируется разработка мобильного приложения. Биокластер войдет в Музейный город ВДНХ — крупнейший музейно-выставочный комплекс России, объединяющий свыше 30 объектов.

