Собянин: Предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

Цель таких классов — подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить со всеми нюансами создания и ведения бизнеса. В предпринимательских классах углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык.

В образовательную программу также входят обязательные предпрофессиональные спецкурсы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об открытии новой школы «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково», рассчитанной на 825 учеников. Он отметил, что образовательное учреждение отличается уникальными условиями и практико-ориентированным подходом к обучению, который позволяет применять знания в реальной жизни.

