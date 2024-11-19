Собянин: Предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

Предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы, их популярность растет, рассказал глава города Сергей Собянин.

Сегодня это направление осваивают около 10 тысяч ребят. В 2024 году на него поступило на 44% больше учащихся, чем в прошлом году.

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Цель таких классов — подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить со всеми нюансами создания и ведения бизнеса. В предпринимательских классах углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык.

В образовательную программу также входят обязательные предпрофессиональные спецкурсы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об открытии новой школы «Сколка» на территории инновационного центра «Сколково», рассчитанной на 825 учеников. Он отметил, что образовательное учреждение отличается уникальными условиями и практико-ориентированным подходом к обучению, который позволяет применять знания в реальной жизни.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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