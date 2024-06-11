Собянин: В Сколкове откроется первый в России кластер видеоигр и анимации

Первый в РФ кластер видеоигр и анимации откроется в Сколкове в следующем году, его резидентами станут отечественные компании-разработчики и анимационные студии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, специалисты смогут создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Кроме того, в кластере будут постоянно проходить конференции для представителей индустрии. При этом для молодых специалистов создадут большую образовательную площадку. Для желающих расширить свои знания и навыки Агентство креативных индустрий запустило «Фабрику видеоигр».

Кластер в Сколкове позволит поддерживать экспорт видеоигр столичных разработчиков за рубеж. Компании Москвы смогут участвовать в международных выставках и форумах, представлять свою продукцию, заключать контракты.

Собянин выразил уверенность, что создание площадки поможет развитию видеоигрового туризма, и вскоре появятся игры, связанные с историей, культурой и географией Москвы.

