Собянин: В Сколкове откроется первый в России кластер видеоигр и анимации
Первый в РФ кластер видеоигр и анимации откроется в Сколкове в следующем году, его резидентами станут отечественные компании-разработчики и анимационные студии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, специалисты смогут создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Кроме того, в кластере будут постоянно проходить конференции для представителей индустрии. При этом для молодых специалистов создадут большую образовательную площадку. Для желающих расширить свои знания и навыки Агентство креативных индустрий запустило «Фабрику видеоигр».
Кластер в Сколкове позволит поддерживать экспорт видеоигр столичных разработчиков за рубеж. Компании Москвы смогут участвовать в международных выставках и форумах, представлять свою продукцию, заключать контракты.
Собянин выразил уверенность, что создание площадки поможет развитию видеоигрового туризма, и вскоре появятся игры, связанные с историей, культурой и географией Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru