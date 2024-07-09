Собянин: Предприниматели могут получить образовательную поддержку от города
Благодаря образовательным программам ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) более 33 тысяч москвичей получили образовательную поддержку с начала 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин также рассказал про пятидневный бесплатный курс «Школа бизнеса МБМ», который предназначен для тех, кто хочет начать свое дело, а также о программе «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Она также бесплатна и длится два месяца. Первый курс стартует 15 июля, а второй — 22 июля.
Для тех, кто хочет учиться дистанционно, на портале МБМ есть платформа «Онлайн-академия» с 40 курсами, более 250 видео и записями вебинаров, подкастами и аудиокурсами. Помимо этого, МБМ ежегодно проводит форум «Женский бизнес», конференцию «Бизнес не по-детски» и другие мероприятия.
Мер отметил, что клиенты МБМ самыми интересными темами считают продвижение и маркетинг, управление бизнесом и личную эффективность.
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