Собянин: Празднование Дня города в Москве пройдет 7–8 сентября

Мероприятия по случаю Дня города в Москве пройдут 7 и 8 сентября, в этом году Москва отметит 877-й день рождения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram –канале.

Культурные центры Москвы проведут мероприятия в рамках летнего фестиваля

Собянин рассказал, что планируется проведение концертов, конкурсов и мастер-классов, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

Праздничные мероприятия пройдут на Поклонной горе, на Цветном бульваре и ландшафтном парке на Павелецкой площади, в Бабушкинском парке, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на площадках в районах Солнцево и Ново-Переделкино, на Центральной площади в Зеленограде и других местах.

Праздничные площадки будут открыты для жителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Программа мероприятий будет утверждена в ближайшее время.

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Фото: mos.ru
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