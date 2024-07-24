Собянин: Празднование Дня города в Москве пройдет 7–8 сентября

Собянин рассказал, что планируется проведение концертов, конкурсов и мастер-классов, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

Праздничные мероприятия пройдут на Поклонной горе, на Цветном бульваре и ландшафтном парке на Павелецкой площади, в Бабушкинском парке, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», на площадках в районах Солнцево и Ново-Переделкино, на Центральной площади в Зеленограде и других местах.

Праздничные площадки будут открыты для жителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00. Программа мероприятий будет утверждена в ближайшее время.

