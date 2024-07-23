Культурные центры Москвы проведут мероприятия в рамках летнего фестиваля

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» культурные центры Москвы проведут мероприятия на открытых площадках с 24 по 30 июля. Каждое из них можно посетить бесплатно.

Так, 24 июля в 16:00 мастер-класс «Сочини сказку» пройдет на площадке культурного центра «Загорье» на Кантемировской улице. Участники мероприятия попробуют придумать свою сказку по методике Джанни Радари. Гостям будут задавать наводящие вопросы о героях, месте действия и репликах.

Для профессиональных художников и тех, кто совсем не умеет рисовать, откроет двери мастер-класс «Ступенька к творчеству» в библиотеке №44 имени В.Г. Короленко на Флотской улице. На нем расскажут о русской живописи и основах искусствознания, а затем участники мастер-класса займутся поэтапным рисованием. Мероприятие состоится 25 июля в 14:00.

Тем, кто любит поделки из необычных материалов, придется по душе мастер-класс «Ловец снов», который пройдет 27 июля в 12:00 в культурном центре «Гармония» на Дубнинской улице. Здесь гости мероприятия познакомятся с техникой плетения узелков и смастерят ловца снов при помощи мелкой фурнитуры, ниток и деревянной основы. Для участия в мероприятии необходима регистрация.

В зеленоградском парке «Озеропарк» на улице Гоголя 29 июля в 10:00 и 14:00 пройдут мастер-классы по рисованию акварелью, организованные объединением культурных центров Зеленограда. Вести занятия будет опытный педагог Дарья Смирнова.

Наконец, 30 июля в 12:00 в культурном центре «Загорье» состоится мастер-класс по оригами «Животные лета», где участники научатся делать оригинальные фигурки зверей при помощи простых инструкций.

Любителей здорового образа жизни порадуют тренировки в Зеленограде. Так, 27 июля на площадке культурного центра «Зеленоград» пройдет программа «Движение лета», включающая в себя открытые танцевальные фитнес-тренировки под латиноамериканские ритмы, детские мастер-классы и игротеки. Кроме того, при поддержке культурного центра «Доброволец» 29 июля состоятся групповые тренировки в парке «Озеропарк» по тэг-регби и катанию на роликах. Также участники смогут попробовать себя в роли канатоходцев.

Для любителей музыки в «Озеропарке» 25 июля в 18:00 при поддержке культурного центра «Доброволец» проведут концерт «Музыкальные четверги». На сцене выступит вокально-инструментальная группа On Air Project, состоящая из зеленоградских музыкантов Нины Бочкаревой, Юрия и Михаила Пашниных.

