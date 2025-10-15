Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы
Московской скорой помощи исполнилось 106 лет, сотрудников службы поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем канале.
«15 октября 1919 года столичная скорая совершила свой первый выезд и с тех пор ни на минуту не прекращала работу», — указал градоначальник.
Столичная скорая стала одной из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире.
Как отметил мэр, на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова работают почти 11 тысяч сотрудников. Ежедневно свыше тысячи бригад совершают около 12 тысяч выездов. Время ответа диспетчера по номеру 103 - всего три-четыре секунды.
Все процессы службы цифровизированы. Медработники используют подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе планшеты и уже по пути к пациенту могут изучить его электронную карту.
