Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

В своём Telegram-канале он указал, что 7 ноября 1941 года стало символом «мужества, стойкости и величия нашего народа» и навсегда вошло в историю страны.

По его словам, парад, прошедший в прифронтовой Москве, вдохновил граждан и «укрепил веру в победу над фашистской Германией».

«Спасибо вам, дорогие ветераны, за Великую Победу и лучшую в мире страну. Ваше бесценное наследие мы будем передавать из поколения в поколение», - написал градоначальник.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», сообщает RT.

