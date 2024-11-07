Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 83-й годовщиной проведения военного парада 1941 года на Красной площади.
В своём Telegram-канале он указал, что 7 ноября 1941 года стало символом «мужества, стойкости и величия нашего народа» и навсегда вошло в историю страны.
По его словам, парад, прошедший в прифронтовой Москве, вдохновил граждан и «укрепил веру в победу над фашистской Германией».
«Спасибо вам, дорогие ветераны, за Великую Победу и лучшую в мире страну. Ваше бесценное наследие мы будем передавать из поколения в поколение», - написал градоначальник.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru