Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Мэр Москвы поздравил работников и ветеранов промышленных предприятий столицы с Днем московской промышленности, об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Собянин отметил, что при поддержке Москвы в городе открываются новые производственные площадки, модернизируются заводы, фабрики. По его словам, объем производства обрабатывающих отраслей в столице вырос более чем в два раза.

Он отметил заслуги столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса: работая в две-три смены, они обеспечивают Вооруженные силы России всем необходимым.

Собянин поблагодарил их за работу, профессионализм и вклад в развитие города.


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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей СобянинПромышленность

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