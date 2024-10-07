Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником
Мэр Москвы поздравил работников и ветеранов промышленных предприятий столицы с Днем московской промышленности, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что при поддержке Москвы в городе открываются новые производственные площадки, модернизируются заводы, фабрики. По его словам, объем производства обрабатывающих отраслей в столице вырос более чем в два раза.
Он отметил заслуги столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса: работая в две-три смены, они обеспечивают Вооруженные силы России всем необходимым.
Собянин поблагодарил их за работу, профессионализм и вклад в развитие города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru