Собянин поздравил московских промышленников с профессиональным праздником

Собянин отметил, что при поддержке Москвы в городе открываются новые производственные площадки, модернизируются заводы, фабрики. По его словам, объем производства обрабатывающих отраслей в столице вырос более чем в два раза.

Он отметил заслуги столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса: работая в две-три смены, они обеспечивают Вооруженные силы России всем необходимым.

Собянин поблагодарил их за работу, профессионализм и вклад в развитие города.



