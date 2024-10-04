Собянин: Обновление 50 школьных зданий завершится в 2025 году
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленное здание школы №37 в Раменках, поздравив педагогов с наступающим Днем учителя, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Как рассказал мэр столицы, школа №37 на Мичуринском проспекте, рассчитанная на 550 учеников, стала одним из первых зданий, модернизированных по программе «Моя школа». Работы на объекте начались в июле 2023 года и завершились в июле 2024 года. Основное внимание уделили организации современной образовательной среды.
«По примеру вашей школы будем делать другие», – добавил Собянин.
На данный момент обновление по программе продолжается в 50 школах города. Работы намерены завершить в 2025 году.
В учебном году 2023-2024 года на первую квалификационную категорию были аттестованы более тысячи учителей, на высшую квалификационную категорию – почти четыре тысячи специалистов.
По итогам 2023 года средняя заработная плата педагогов школ в Москве составила 133,3 тысячи рублей. За восемь месяцев 2024 года показатель средней месячной зарплаты вырос до 141,1 тысячи рублей, что превышает средний уровень оплаты труда в экономике Москвы.
Дополнительной формой поощрения учителей в 2024 году стали гранты мэра Москвы для школ-участниц проектов предпрофессионального образования с наилучшими результатами, которые получили 125 образовательных организаций.
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