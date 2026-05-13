Собянин поздравил московских медсестер с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с финалистами конкурса «Московские мастера — 2026» по профессиям «медицинская сестра», «фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» и «акушерка».
Мероприятие было приурочено к Международному дню медицинской сестры, который отмечался 12 мая. В рамках встречи градоначальник наградил лучших представителей этой важной профессии, а также других победителей и призёров конкурса.
В своём канале в «Максе» мэр отметил, что в текущем году в конкурсе принимало участие рекордное количество человек — более тысячи профессионалов. Это 650 медсестер, 30 фельдшеров и 344 акушерки, ранее отобранные в медицинских организациях. Жюри предстояло оценить их теоретические знания и практические навыки, стрессоустойчивость и скорость принятия решений в нестандартных ситуациях.
Отборочные этапы прошли в Кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы. По их результатам в финал вышли 33 специалиста из 24 медицинских организаций, набравшие наибольшее количество баллов. В Московской городской онкологической больнице № 62 в Сколкове они отвечали на вопросы по профильным дисциплинам, а также выполняли практические задания. Испытания затронули как клинические ситуации и алгоритмы оказания помощи, так и основы анатомии, фармакологии и истории медицины.
В итоге были определены девять победителей и призеров, которые получили ключи от автомобилей «Москвич».
Собянин также рассказал, что в настоящее время сестринское сообщество Москвы насчитывает порядка 50 тысяч медицинских сестёр и медицинских братьев. Кроме того, в столичном здравоохранении работают почти 8,5 тысячи фельдшеров и более двух тысяч акушерок.
По его словам, в Москве многое делается для здравоохранения. Это реконструкция и стоительство клиник, а также внедрение искусственного интеллекта.
«Но никакие новшества, конечно, не заменят вашего душевного отношения, ваших сердец, вашего желания оказать содействие и помощь больным... Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы — самый лучший в мире», - подчеркнул Собянин.
Городской конкурс «Московские мастера» проводится с 1998 года. Отмечается, что он направлен на повышение престижа труда медицинских работников, а участие в нём дает возможность наиболее компетентным, инициативным и заинтересованным в постоянном развитии сотрудникам проявить себя.
Изначально в него была включена профессия «медицинская сестра», а в 2006 году в перечень конкурсных специальностей включили фельдшера скорой помощи. В 2026 году в конкурсе впервые приняли участие акушерки.
Горячие новости
- Тонкое и живое: Сколько стоит премиальное российское вино
- «Это не спам!»: Как в России зарабатывают нейроблогеры и контент-фермы
- Госдума упростила порядок отстранения от управления пьяных водителей
- Войтинский объяснил, чем российские мультфильмы покорят зарубежных зрителей
- Овечкин с семьей прилетел в Россию
- Экс-вице-губернатор Кубани Минькова получила условный срок за мошенничество
- Мадьяр отказался работать в резиденции Орбана
- В России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса
- СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве
- Цены на пшеницу оказались на депрессивно низком уровне во всем мире