Собянин поздравил московских медсестер с профессиональным праздником

В своём канале в «Максе» мэр отметил, что в текущем году в конкурсе принимало участие рекордное количество человек — более тысячи профессионалов. Это 650 медсестер, 30 фельдшеров и 344 акушерки, ранее отобранные в медицинских организациях. Жюри предстояло оценить их теоретические знания и практические навыки, стрессоустойчивость и скорость принятия решений в нестандартных ситуациях.

Отборочные этапы прошли в Кадровом центре Департамента здравоохранения города Москвы. По их результатам в финал вышли 33 специалиста из 24 медицинских организаций, набравшие наибольшее количество баллов. В Московской городской онкологической больнице № 62 в Сколкове они отвечали на вопросы по профильным дисциплинам, а также выполняли практические задания. Испытания затронули как клинические ситуации и алгоритмы оказания помощи, так и основы анатомии, фармакологии и истории медицины.

В итоге были определены девять победителей и призеров, которые получили ключи от автомобилей «Москвич».

Собянин также рассказал, что в настоящее время сестринское сообщество Москвы насчитывает порядка 50 тысяч медицинских сестёр и медицинских братьев. Кроме того, в столичном здравоохранении работают почти 8,5 тысячи фельдшеров и более двух тысяч акушерок.

По его словам, в Москве многое делается для здравоохранения. Это реконструкция и стоительство клиник, а также внедрение искусственного интеллекта.

«Но никакие новшества, конечно, не заменят вашего душевного отношения, ваших сердец, вашего желания оказать содействие и помощь больным... Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы — самый лучший в мире», - подчеркнул Собянин.

Городской конкурс «Московские мастера» проводится с 1998 года. Отмечается, что он направлен на повышение престижа труда медицинских работников, а участие в нём дает возможность наиболее компетентным, инициативным и заинтересованным в постоянном развитии сотрудникам проявить себя.

Изначально в него была включена профессия «медицинская сестра», а в 2006 году в перечень конкурсных специальностей включили фельдшера скорой помощи. В 2026 году в конкурсе впервые приняли участие акушерки.

